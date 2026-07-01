UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes

Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de la Manufacture
Adresse
6 Cour Jules Durand 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Samedi 12 septembre, 11h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)