AGENDA · Nantes
Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Enfantines Samedi 17 octobre, 11h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois
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