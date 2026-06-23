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Enfantines Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Enfantines Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Enfantines Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Erdre-Batignolles

Adresse : 109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:30 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/


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