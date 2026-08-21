UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Samedi 5 décembre, 11h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)