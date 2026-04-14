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Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 rue de la Haluchère

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Enfantines Mercredi 13 mai, 10h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:30:00+02:00

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

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