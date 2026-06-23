Enfantines Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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