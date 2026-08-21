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Enfantines, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Enfantines, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Mercredi 14 octobre, 10h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

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