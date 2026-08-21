Enfantines, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Enfantines Mercredi 14 octobre, 10h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:30:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 18 mois