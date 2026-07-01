Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Enfantines Mercredi 16 septembre, 10h45 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:45:00+02:00 – 2026-09-16T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:45:00+02:00 – 2026-09-16T11:45:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 18 mois