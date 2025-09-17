ENFANTS DU SIECLE Bourgueil

ENFANTS DU SIECLE Bourgueil samedi 18 avril 2026.

2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

2026-04-18 2026-04-19

Théâtre
au Palais abbatial
Théâtre
au Palais abbatial 16  .

2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

Theater
at the Palais abbatial

German :

Theater
im Abteipalast

Italiano :

Il teatro
al Palais abbatial

Espanol :

Teatro
en el Palacio abacial

