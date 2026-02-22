Week-end Sport Nature Bourgueil
Week-end Sport Nature Bourgueil samedi 23 mai 2026.
Week-end Sport Nature
Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Envie de nature, de sport et de convivialité pour ce grand week-end en Bourgueillois ?
Envie de nature, de sport et de convivialité pour ce grand week-end en Bourgueillois ?
Le Sport Nature Bourgueillois organise le Week-end Sport Nature ! Au programme,
Le samedi 23 mai
– Trail des Grands Vins de 8 à 37 km
– Marche nordique 13 km
Inscriptions ?? https://les-grands-20-de-bourgueil-2026.onsinscrit.com/accueil.php
Le dimanche 24 mai
– VTT La Pente et Côte de 25 à 100 km
– Marche de 9 à 23 km
Inscriptions ?? https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qSkUZaQ9MAfyvEwF1ccme?eventV2=true 10 .
Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@sportnaturebourgueillois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for nature, sport and conviviality this weekend in Bourgueillois?
L’événement Week-end Sport Nature Bourgueil a été mis à jour le 2026-02-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE