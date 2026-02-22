Week-end Sport Nature

Bourgueil Indre-et-Loire

10 – EUR

10

plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Envie de nature, de sport et de convivialité pour ce grand week-end en Bourgueillois ?

Le Sport Nature Bourgueillois organise le Week-end Sport Nature ! Au programme,

Le samedi 23 mai

– Trail des Grands Vins de 8 à 37 km

– Marche nordique 13 km

Inscriptions ?? https://les-grands-20-de-bourgueil-2026.onsinscrit.com/accueil.php

Le dimanche 24 mai

– VTT La Pente et Côte de 25 à 100 km

– Marche de 9 à 23 km

Inscriptions ?? https://new.sportsnconnect.com/client/events/4qSkUZaQ9MAfyvEwF1ccme?eventV2=true 10 .

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@sportnaturebourgueillois.fr

English :

Looking for nature, sport and conviviality this weekend in Bourgueillois?

