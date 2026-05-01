Bourgueil

Fête de la nature

8 Rue du Picard Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Bourgueil fête la nature

Au programme, dans le parc de la Mairie, sur le thème de la nature, du sport et de la santé des expositions, des rencontres, des conférences, des initiations autour de la santé et du bien-être, sans oublier la présence de nombreux acteurs locaux. Plus de 40 exposants.

Bourgueil fête la nature

Au programme, dans le parc de la Mairie, sur le thème de la nature, du sport et de la santé des expositions, des rencontres, des conférences, des initiations autour de la santé et du bien-être, sans oublier la présence de nombreux acteurs locaux. Plus de 40 exposants.

Animations, ateliers et spectacles gratuits, ouverts à tous.

Restauration sur place .

8 Rue du Picard Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr

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English :

Bourgueil celebrates nature

On the program, in the park of the Town Hall, on the theme of nature, sport and health: exhibitions, meetings, conferences, initiations around health and well-being, not forgetting the presence of many local actors. Over 40 exhibitors.

L’événement Fête de la nature Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE