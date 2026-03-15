Caves Ouvertes du Domaine Marchesseau

16 Rue de l’Humelaye Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

On ouvre les portes du domaine, et vous êtes invités !

Les 8 & 9 mai, nous organisons nos premières Caves Ouvertes.

Pendant deux jours, vous pourrez venir découvrir où et comment naissent nos cuvées, visiter le chai, goûter les vins, rencontrer quelques autres producteurs… et passer un moment ave

On ouvre les portes du domaine, et vous êtes invités !

Les 8 & 9 mai, nous organisons nos premières Caves Ouvertes.

Pendant deux jours, vous pourrez venir découvrir où et comment naissent nos cuvées, visiter le chai, goûter les vins, rencontrer quelques autres producteurs… et passer un moment avec nous !

Au programme

dégustations

visites

rando dans les vignes

repas convivial le vendredi soir (sur réservation)

food-truck le samedi midi

Et d’autres surprises !

Bloquez d’ores et déjà votre week-end ! Et n’hésitez pas à partager l’info autour de vous ! .

16 Rue de l’Humelaye Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 47 72 contact@vinmarchesseau.fr

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English :

We’re opening the estate’s doors, and you’re invited!

On May 8 & 9, we’re holding our first Caves Ouvertes.

For two days, you can come and find out where and how our cuvées are made, visit the winery, taste the wines, meet a few other producers… and have a great time with us!

L’événement Caves Ouvertes du Domaine Marchesseau Bourgueil a été mis à jour le 2026-03-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE