Bourgueil

Cave ouverte au Bourg de Paille

Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Cave ouverte chaque année le week-end de l’Ascension avec au programme dégustations, produits régionaux, repas sur réservation et balade commentée dans les vignes.

Comme chaque année, le Vignoble du Bourg de Paille vous convie à sa cave ouverte !

Au programme de ces 3 journées

Dégustations de nos Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil mais également de Vouvray et vins d’Alsace de nos amis

Découverte et vente de produits régionaux

Mise à disposition de tables de pique-nique

Repas sur réservation le jeudi 14 mai

Balade commentée dans les vignes le vendredi 15 mai 5 .

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 96 69 bourdin.henri@orange.fr

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English :

Cellar open every year on Ascension weekend, with tastings, regional products, meals on reservation and guided tours of the vineyards.

L’événement Cave ouverte au Bourg de Paille Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE