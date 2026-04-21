Cave ouverte au Bourg de Paille Bourgueil
Cave ouverte au Bourg de Paille Bourgueil jeudi 14 mai 2026.
Bourgueil
Cave ouverte au Bourg de Paille
Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Cave ouverte chaque année le week-end de l’Ascension avec au programme dégustations, produits régionaux, repas sur réservation et balade commentée dans les vignes.
Comme chaque année, le Vignoble du Bourg de Paille vous convie à sa cave ouverte !
Au programme de ces 3 journées
Dégustations de nos Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil mais également de Vouvray et vins d’Alsace de nos amis
Découverte et vente de produits régionaux
Mise à disposition de tables de pique-nique
Repas sur réservation le jeudi 14 mai
Balade commentée dans les vignes le vendredi 15 mai 5 .
Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 96 69 bourdin.henri@orange.fr
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English :
Cellar open every year on Ascension weekend, with tastings, regional products, meals on reservation and guided tours of the vineyards.
L’événement Cave ouverte au Bourg de Paille Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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