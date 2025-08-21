Grands crus et belles demeures Circuit vélo n°23 Bourgueil Indre-et-Loire

Grands crus et belles demeures Circuit vélo n°23 En VTC

Grands crus et belles demeures Circuit vélo n°23 37140 Bourgueil Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 160 Distance : 34000.0 Tarif :

Les deux mains sur le guidon, en avant vers les coteaux et terrasses couvertes des vignes des appellations Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil ! En cours de route, vous pourrez admirer de belles demeures (châteaux, manoirs…), mais également un pigeonnier ici, un lavoir là… bucolique !

+33 2 47 97 91 39

English : Great wines and beautiful residences Bike circuit n°23

Pedal off towards the vine-covered terraces and hillsides of the Bourgueil and Saint-Nicolas-de-Bourgueil appellations! Along the way, feast your eyes on some wonderful old buildings (châteaux, manor houses) as well as a dovecote here and a wash-house there … all very rustic!

Deutsch : Tolle Weine und wunderschöne Residenzen Radweg Nr. 23

Mit beiden Händen am Lenker auf zu den von den Reben der Appellationen Bourgueil und Saint-Nicolas-de-Bourgueil bedeckten Hängen und Terrassen. Auf der Strecke sehen Sie schöne Häuser (Schlösser, Herrensitze…), aber auch einen Taubenschlag hier, ein Waschhaus dort bukolisch!

Italiano :

Con entrambe le mani sul manubrio, dirigetevi verso le colline e le terrazze ricoperte di vigneti delle denominazioni Bourgueil e Saint-Nicolas-de-Bourgueil! Lungo il percorso, potrete ammirare belle case (castelli, manieri?), ma anche una colombaia qui, un lavatoio là? bucolico!

Español : Grandes vinos y hermosas residencias Circuito de bicicletas n°23

Con las dos manos en el manillar, diríjase a las laderas y terrazas cubiertas de vides de las denominaciones Bourgueil y Saint-Nicolas-de-Bourgueil A lo largo del camino, podrá admirar hermosas casas (castillos, mansiones…), pero también un palomar por aquí, un lavadero por allá… ¡bucólico!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire