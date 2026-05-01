Exposition Art et couleurs Bourgueil
Exposition Art et couleurs Bourgueil samedi 16 mai 2026.
Bourgueil
Exposition Art et couleurs
4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’association Art et couleurs présente les réalisations de ses adhérents aquarelles, dessins, peintures et pastels.
L’association Art et couleurs présente les réalisations de ses adhérents aquarelles, dessins, peintures et pastels. .
4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr
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English :
The Art et couleurs association presents the work of its members: watercolors, drawings, paintings and pastels.
L’événement Exposition Art et couleurs Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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