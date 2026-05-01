Bourgueil

Exposition Art et couleurs

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association Art et couleurs présente les réalisations de ses adhérents aquarelles, dessins, peintures et pastels.

L’association Art et couleurs présente les réalisations de ses adhérents aquarelles, dessins, peintures et pastels. .

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00 contact@bourgueil.fr

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English :

The Art et couleurs association presents the work of its members: watercolors, drawings, paintings and pastels.

L’événement Exposition Art et couleurs Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE