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Exposition Art et couleurs Bourgueil

Exposition Art et couleurs Bourgueil

Exposition Art et couleurs Bourgueil samedi 16 mai 2026.

Adresse : 4 Rue Chaumeton

Ville : 37140 Bourgueil

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bourgueil

Exposition Art et couleurs

4 Rue Chaumeton Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

L’association Art et couleurs présente les réalisations de ses adhérents aquarelles, dessins, peintures et pastels.
L’association Art et couleurs présente les réalisations de ses adhérents aquarelles, dessins, peintures et pastels.   .

4 Rue Chaumeton Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 25 00  contact@bourgueil.fr

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English :

The Art et couleurs association presents the work of its members: watercolors, drawings, paintings and pastels.

L’événement Exposition Art et couleurs Bourgueil a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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