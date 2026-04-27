Bourgueil

EXPOSITION ART ET COULEURS

10 Rue du Picard Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Exposition de peintures aquarelle, acrylique, huile, pastel, crayon de couleurs, dessins: réalisés par des amateurs. A chacun ses préférences et son libre choix.

Nous évoluons à notre rythme et chacun à son niveau.

Exposition de peintures aquarelle, acrylique, huile, pastel, crayon de couleurs, dessins: réalisés par des amateurs. A chacun ses préférences et son libre choix.

Nous évoluons à notre rythme et chacun à son niveau. .

10 Rue du Picard Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 13 20 17 artetcouleurs37@gmail.com

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English :

Exhibition of watercolor, acrylic and oil paintings, pastels, colored pencils and drawings by amateurs. To each his own preferences and free choice.

We progress at our own pace, each at his or her own level.

L’événement EXPOSITION ART ET COULEURS Bourgueil a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE