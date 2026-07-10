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Enfin ! ça y est !! c’est le pot de départ de départ de Gaston !! Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Le Pavillon - Maison de quartier de la Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99
Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.
Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300
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