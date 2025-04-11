Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois

Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud

Écomusée Maison Michaud 26 Combes de Cives Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 15:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

Les vendredis, découvrez l’enfournement et la cuisson du pain et des pâtisseries dans le four à pain datant du 17e siècle !

Démonstration d’un geste ancestral .

Échanges autour de la préparation du pain au levain et de la cuisson dans ce four à bois assez particulier.

Un rendez-vous hebdomadaire chaleureux dans la pièce à feu, sous le tuyé, de l’ancienne ferme typique du Haut-Doubs !

Vous souhaitez commander votre miche et ou votre pâtisserie (brioche, gâteau de ménage) ? Pensez bien à réserver au plus tard la veille avant midi !

Visite libre et animation compris dans le tarif d’entrée de l’écomusée. .

Écomusée Maison Michaud 26 Combes de Cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud

L’événement Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS