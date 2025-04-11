Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois
Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois vendredi 8 mai 2026.
Chapelle-des-Bois
Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud
Écomusée Maison Michaud 26 Combes de Cives Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 15:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18
Les vendredis, découvrez l’enfournement et la cuisson du pain et des pâtisseries dans le four à pain datant du 17e siècle !
Démonstration d’un geste ancestral .
Échanges autour de la préparation du pain au levain et de la cuisson dans ce four à bois assez particulier.
Un rendez-vous hebdomadaire chaleureux dans la pièce à feu, sous le tuyé, de l’ancienne ferme typique du Haut-Doubs !
Vous souhaitez commander votre miche et ou votre pâtisserie (brioche, gâteau de ménage) ? Pensez bien à réserver au plus tard la veille avant midi !
Visite libre et animation compris dans le tarif d’entrée de l’écomusée. .
Écomusée Maison Michaud 26 Combes de Cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com
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English : Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud
L’événement Enfournement des pains et des brioches Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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