Enfreakment – Diana Niepce Théâtre de la Bastille PARIS

Présentée pour la première fois à Paris, l’autrice, danseuse et acrobate Diana Niepce signe avec Enfreakment une conférence performée qui a tout d’un manifeste.

À la suite d’un accident, l’artiste portugaise a perdu une grande partie de sa mobilité. Depuis, elle interroge dans ses spectacles la place de son corps sur scène, révélant les violences et les politiques d’exclusion qui ont marqué l’histoire de la danse.

Diana Niepce renverse ici la longue tradition qui a consisté à faire des corps non normatifs un spectacle sensationnel, réduisant les interprètes à de simples excentricités corporelles, présenté·es sur scène pour mieux être commercialisé·es, objectifié·es, réduit·es au silence.

Comment alors les « artistes en situation de handicap », ou identifié·es comme tel·les, peuvent résister à leur monstrification ? Comment se rendre visible sans être piégé·e par un public dont le regard, qu’il se détourne ou qu’il dévisage avec fascination et dégoût, exerce un contrôle social et validiste impitoyable ?

Retournant le Freak show, Diana Niepce signe un geste radical et provocant, capable d’élargir notre pensée. Car, en cherchant à dépasser les frontières esthétiques et politiques, elle fait de son corps un territoire en état de révolution permanente.

Le Paris Globe festival est un festival artistique international qui regroupe huit théâtres parisiens et accueille pour sa deuxième édition neufs spectacles de théâtre, danse et performance du 27 mai au 4 juin.

Dans le cadre du Paris Globe, festival artistique international, le Théâtre de la Bastille accueille un spectacle portugais. Le monde bouge. Les artistes aussi. Et pendant quelques jours, Paris devient le lieu où tout se raconte.

Du mercredi 03 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

jeudi

de 19h00 à 19h50

mercredi

de 20h30 à 21h20

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T22:50:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T20:30:00+02:00_2026-06-03T21:20:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T19:50:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/enfreakment accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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