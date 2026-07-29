English Conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
mercredi 26 août 2026 · Boissy-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
English Conversation à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
On progresse, on se trompe et on rigole avec nos amis anglophones !
Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
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English : English Conversation à l’Escarbille
L’événement English Conversation à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT CdC Coeur du Perche
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