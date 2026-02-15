English time, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

English time Samedi 18 avril, 10h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Prolongez l’expérience avec un atelier animé par Joy, formatrice passionnée, pour explorer l’anglais à travers jeux de mots, sonorités et découvertes culturelles. Une parenthèse douce, ludique et inspirante pour éveiller l’oreille des plus jeunes.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/event/612256-med-atelier-lecture-english-time

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/event/612256-med-atelier-lecture-english-time »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Chaque mois, découvrez un album lu en français puis dans sa langue d’origine.

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