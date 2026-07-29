Enquête À la recherche de l’Hôtel de l’Intendance Rue du Château Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Enquête À la recherche de l’Hôtel de l’Intendance
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Plongez dans l’histoire méconnue du bloc urbain situé au sud de l’hôtel de ville de Montbéliard. Depuis au moins 1717, l’Hôtel de l’Intendance y aurait trouvé sa place. Mais comment une institution française a-t-elle pu exister en territoire germanique ?
À travers des testaments du 18ᵉ siècle, des documents liés aux ventes révolutionnaires et des archives locales, partez sur les traces de cet édifice intrigant. Du Colonel Berdot à Émile Blazer, en passant par la famille Perdrizet, découvrez les acteurs qui ont marqué l’histoire de la ville et leurs liens avec cet hôtel mystérieux.
Une enquête passionnante à mener en famille ou entre amis !
Durée 45 minutes
Plus de renseignements sur le numéro indiqué. .
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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English : Enquête À la recherche de l’Hôtel de l’Intendance
L’événement Enquête À la recherche de l’Hôtel de l’Intendance Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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