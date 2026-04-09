Enquête dans le bourg Office de tourisme Batz-sur-Mer
Enquête dans le bourg Office de tourisme Batz-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Enquête dans le bourg
Office de tourisme 25 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-18
Enquête dans le bourg de Batz
Pars à la découverte du bourg de Batz-sur-Mer… Sauras-tu répondre aux questions et mener l’enquête..?
Les enfants devront répondre à des questions, énigmes tout en découvrant le patrimoine du bourg.
Pour les enfants de plus de 6 ans. .
Office de tourisme 25 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Enquête dans le bourg Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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