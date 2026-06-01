(En)quête d’images, Archives municipales, Toulouse
(En)quête d’images, Archives municipales, Toulouse samedi 20 juin 2026.
(En)quête d’images Samedi 20 juin, 09h30 Archives municipales Haute-Garonne
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T09:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Le 23 juin 1875, la Garonne sortait de son lit, inondant tout le quartier Saint-Cyprien et modifiant la physionomie de la ville. Un spectacle de ruines sidérant que les vues stéréoscopiques et les tirages de Provost, Trantoul, Ducasse et Trutat ont immortalisé.
Venez (re)découvrir ces images exceptionnelles et tentez de les localiser à partir d’articles de presse d’époque et d’outils que nous aurons le plaisir de vous présenter !
Participez à une enquête originale permettant de retracer ensemble une histoire de la crue de 1875.
Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 80 https://www.archives.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/4y7aUw3kyW »}] Les Archives municipales de Toulouse sont la mémoire de la ville. Elles collectent, classent et conservent un grand nombre de documents consultables sur place et en ligne. Elles alimentent de nombreuses recherches et participent au rayonnement de la ville. Métro : ligne A – arrêt Roseraie, Bus : Linéo 9 – arrêt Sainte-Hélène
Le 23 juin 1875, la Garonne sortait de son lit, inondant tout le quartier Saint-Cyprien et modifiant la physionomie de la ville. Un spectacle de ruines sidérant… Culture Patrimoine
Provost, Mairie de Toulouse, Archives municipales, 16Fi20/11.
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