Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau
samedi 19 septembre 2026 · Viaduc des Rochers Noirs · Lapleau
Informations pratiques
Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs Samedi 19 septembre, 17h00 Viaduc des Rochers Noirs Corrèze
Gratuit. Sur réservation. Lieu de RDV : parking du Viaduc (côté Lapleau)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour vous invite à résoudre une énigme. Suivez les indices disséminés sur le site du viaduc et tentez de retrouver le coupable.
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Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et Ventadour met en scène une énigme à résoudre, suivez les indices sur le site du Viaduc pour retrouver le coupable.
©Conseil Départemental de la Corrèze
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