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Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau

samedi 19 septembre 2026 · Viaduc des Rochers Noirs · Lapleau

Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Viaduc des Rochers Noirs
Adresse
19550 Lapleau
Ville
19550 Lapleau
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Lieu de RDV : parking du Viaduc (côté Lapleau)

Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs Samedi 19 septembre, 17h00 Viaduc des Rochers Noirs Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Lieu de RDV : parking du Viaduc (côté Lapleau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour vous invite à résoudre une énigme. Suivez les indices disséminés sur le site du viaduc et tentez de retrouver le coupable.

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Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et Ventadour met en scène une énigme à résoudre, suivez les indices sur le site du Viaduc pour retrouver le coupable.

©Conseil Départemental de la Corrèze

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