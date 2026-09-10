Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau

Informations pratiques

Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs Samedi 19 septembre, 17h00 Viaduc des Rochers Noirs Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Lieu de RDV : parking du Viaduc (côté Lapleau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres corréziennes et de Ventadour vous invite à résoudre une énigme. Suivez les indices disséminés sur le site du viaduc et tentez de retrouver le coupable.

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Le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et Ventadour met en scène une énigme à résoudre, suivez les indices sur le site du Viaduc pour retrouver le coupable.

©Conseil Départemental de la Corrèze