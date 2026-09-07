Enquête interactive la cour des contes, Bibliothèque Pierre Mendes France, Albon

Informations pratiques

Enquête interactive la cour des contes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Pierre Mendes France Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

L’équipe de la bibliothèque vous accueille dès 10h autour d’un café gourmand, et vous proposera de découvrir par équipe de deux l’enquête interactive « la cour des contes », enquête à réaliser à l’aide de tablettes vous déambulerez dans la bibliothèque pour trouver les indices.

À vous de jouer !

Bibliothèque Pierre Mendes France 90 ALLEE DES TERRASSES DU BANCEL 26140 Albon Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475031481

Biblis en folie 2026

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