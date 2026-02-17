Enquête les fantômes de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence

Enquête les fantômes de Valence

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

– 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Appel aux chasseurs de fantômes ! Depuis quelque temps des phénomènes paranormaux se produisent lors des visites guidées de Valence : objets qui apparaissent,

sons étranges, messages… Une médium nous a indiqués la présence de nombreux fantômes.

.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all ghost hunters! For some time now, paranormal phenomena have been occurring during guided tours of Valencia: objects appearing,

strange sounds, messages… A medium has indicated the presence of many ghosts.

L’événement Enquête les fantômes de Valence Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme