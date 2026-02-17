Enquête les fantômes de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence
Enquête les fantômes de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence vendredi 17 avril 2026.
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
– 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
2026-04-17
Appel aux chasseurs de fantômes ! Depuis quelque temps des phénomènes paranormaux se produisent lors des visites guidées de Valence : objets qui apparaissent,
sons étranges, messages… Une médium nous a indiqués la présence de nombreux fantômes.
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Calling all ghost hunters! For some time now, paranormal phenomena have been occurring during guided tours of Valencia: objects appearing,
strange sounds, messages… A medium has indicated the presence of many ghosts.
