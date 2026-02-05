Enquête nature en forêt Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Enquête nature en forêt

Forêt de la Hunaudaye Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Jeu de piste familial accompagné d’un animateur à la découverte des habitants de la faune et de la flore de la forêt de la Hunaudaye.

Pour toute la famille, dès 3 ans. Prévoir des bottes et chaussures tout terrain. Sur réservation. .

Forêt de la Hunaudaye Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

