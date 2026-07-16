Enquête : qui a saboté le voyage d’Albert Kahn ?, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

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Enquête : qui a saboté le voyage d’Albert Kahn ? Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un mystérieux personnage menace le grand projet d’Albert Kahn ! À vous de mener l’enquête pour découvrir qui, parmi ses invités ou ses employés, a voulu faire échouer son nouveau projet de voyage.

En parcourant les espaces du musée, collectez les indices, résolvez les énigmes et affrontez les défis lancés par les protagonistes. Ce jeu immersif vous permettra aussi de (re)découvrir les collections du musée en vous plongeant dans l’univers des Archives de la Planète.

Observation, logique et perspicacité seront vos meilleurs alliés pour démasquer le coupable !

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu’il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d’Albert Kahn. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Enquête « Qui a saboté le voyage d’Albert Kahn ? »

© CD92 / Julia Brechler