Nogent-le-Rotrou

Enregistrement public de 2 émissions de radio

Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La Balise du Perche s’allie avec les Podcasts du Perche pour l’enregistrement de deux émissions de radio (à 15h et 16h15), avec de nombreux invités du monde culturel et réalisées par Elisabeth Torres.

Suivi d’un concert à 17h15 qui clôturera ce moment de partage

Adhésion sur place et buvette.

la Balise du Perche s’allie avec les Podcasts du Perche pour l’enregistrement de deux émissions de radio, avec de nombreux invités du monde culturel et réalisées par Elisabeth Torres

Le 20 Mai à partir de 14h avec au programme

> A 15h = La balise du Perche, la compagnie du théâtre Buissonnier, opéra en campagne.

> A 16h15 = Micro-brasserie la Baz, Label Friche, du bruit dans les longères.

> A 17h15 = Concert Pirate Machine.

Adhésion sur place, hôtel Eden, place du 11 août.

Buvette

un bon moment de partage en perspective ! .

Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire balise.perche@gmail.com

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English :

La Balise du Perche joins forces with Podcasts du Perche to record two radio programs (at 3pm and 4:15pm), featuring numerous guests from the cultural world and produced by Elisabeth Torres.

Followed by a concert at 5.15pm to round off the evening

On-site membership and refreshments.

L’événement Enregistrement public de 2 émissions de radio Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-22 par OTs DU PERCHE