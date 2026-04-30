Port-la-Nouvelle

ENS INSECTES NOCTURNES ET ASTRONOMIE À SAINTE LUCIE

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

0 km Facile

Observation d’insectes et du ciel, biodiversité, contes et comptages d’étoiles seront au menu de cette soirée pour montrer comment la préservation de la nuit permet de protéger le vivant.

Insectes et nature Stéphanie Dubois

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir vêtements chauds, boissons chaudes et éventuellement couvertures, plaids, fauteuils.

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Port-la-Nouvelle 11266 Aude Occitanie +33 6 17 76 55 15

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English :

0 km Easy

Insect and sky observation, biodiversity, storytelling and star counting will be on the menu for this evening to show how preserving the night helps protect living things.

Insects and nature ? Stéphanie Dubois

Reservations required by SMS. 25 people max.

Observation equipment provided.

Bring warm clothes, hot drinks and blankets, plaids and armchairs.

L’événement ENS INSECTES NOCTURNES ET ASTRONOMIE À SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude