Semaine de la forme: Séances Découvertes avec L’ADM ! Taï-Chi-Chuan, Qi-gong, Pilates, Circuit Training, Ecozen. Club SSBE Sports, Santé, Bien-être., PORT LA NOUVELLE 11210 salle Roger Couderc, Port-la-Nouvelle

Informations pratiques

Semaine de la forme: Séances Découvertes avec L’ADM ! Taï-Chi-Chuan, Qi-gong, Pilates, Circuit Training, Ecozen. Club SSBE Sports, Santé, Bien-être. 7 – 11 septembre PORT LA NOUVELLE 11210 salle Roger Couderc Aude

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T18:00:00+02:00 – 2026-09-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:00:00+02:00

Événement : La Semaine de la Forme avec L’Art Des Mouvements à Port-la-Nouvelle

Vous ressentez le besoin de vous reconnecter à votre corps, de libérer les tensions du quotidien ou simplement de booster votre vitalité ? L’association L’art des mouvements (L’ADM) crée l’événement et vous ouvre grand ses portes à l’occasion de sa Semaine de la Forme.

Durant une semaine complète, la salle Roger Couderc de Port-la-Nouvelle se transforme en un véritable temple dédié à la santé, au bien-être et au mouvement. Que vous soyez un grand sportif, un débutant curieux ou en quête d’une reprise d’activité physique en douceur, cet événement est entièrement pensé pour vous.

Un programme varié pour tous les objectifs

Parce que le bien-être prend plusieurs formes, nous vous proposons un parcours unique à travers cinq disciplines complémentaires, encadrées par une approche professionnelle et bienveillante :

☯️ Équilibre et Harmonie : Taï-Chi-Chuan & Qi-Gong

Prenez le temps de ralentir. Ces arts énergétiques traditionnels chinois combinent mouvements fluides, respirations profondes et concentration. Idéal pour cultiver le calme intérieur, améliorer la posture, travailler l’équilibre et faire circuler l’énergie dans tout le corps.

Renforcement et Sérénité : Pilates & Ecozen

Pilates : Une méthode incontournable pour renforcer les muscles profonds (notamment la sangle abdominale et le dos), améliorer la flexibilité et corriger l’alignement corporel.

Ecozen : Une parenthèse de déconnexion totale mêlant mouvements doux, marche en pleine conscience pour libérer le stress.

⚡ Vitalité et Tonus : Circuit Training

Pour ceux qui ont besoin de se défouler et de dynamiser leur condition physique ! Sous forme d’ateliers rythmés, le Circuit Training permet de travailler le cardio et le renforcement musculaire global à son propre rythme, dans une ambiance collective ultra-motivante.

Des séances découvertes accessibles : L’occasion parfaite de tester de nouvelles activités sans engagement pour trouver celle qui correspond le mieux à votre style de vie.

Un encadrement de qualité : Les séances sont animées par une éducatrice sportive diplômée d’État, spécialisée dans le sport-santé, garantissant des mouvements adaptés aux capacités de chacun en toute sécurité.

Convivialité et partage : Au-delà de la pratique, cette semaine est un moment d’échange chaleureux entre les membres de l’association et les habitants de Port-la-Nouvelle et environs.

PORT LA NOUVELLE 11210 salle Roger Couderc 11210 Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://lartdesmouvements.com »}]

Semaine de la Forme à Port-la-Nouvelle ! ✨ L’ADM vous offre des séances découvertes à la salle R. Couderc. Au programme : Taï-Chi, Qi-Gong, Pilates, Ecozen & Circuit Training. Prenez soin de vous !