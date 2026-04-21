Port-la-Nouvelle

ENS LES PIEDS DANS LE SABLE, LA TÊTE DANS LA LUNE

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

4 km Facile

Une boucle vers la plage en écoutant des histoires de notre grande bleue et de l’empire céleste un soir de pleine lune.

Réservation obligatoire par SMS. 25 personnes max.

Prévoir pique-nique et lampe de poche.

Rendez-vous à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire

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Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 85 45 09 00

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English :

4 km Easy

A loop to the beach, listening to stories of our deep blue sea and the celestial empire on a full-moon evening.

Reservations required by SMS. 25 people max.

Bring picnic and flashlight.

Meet at the lock keeper’s house, a 10-minute walk from the parking lot

L’événement ENS LES PIEDS DANS LE SABLE, LA TÊTE DANS LA LUNE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude