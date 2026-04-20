Port-la-Nouvelle

ENS SUR LES TRACES DES PETITES BÊTES

Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

3 km Facile + 4 ans

Des feuilles en dentelle, des trous dans le sol, des gravures dans le bois, des fleurs découpées ; un vrai jeu de piste pour découvrir l’identité des petites bêtes à l’origine de ces traces.

Matériel d’observation fourni.

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Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 81 44 84 70

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English :

3 km Easy + 4 years

Lace-like leaves, holes in the ground, engravings in the wood, cut-out flowers: a real treasure hunt to discover the identity of the little creatures behind these traces.

Observation equipment provided.

L’événement ENS SUR LES TRACES DES PETITES BÊTES Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude