ENS SUR LES TRACES DES PETITES BÊTES Port-la-Nouvelle
ENS SUR LES TRACES DES PETITES BÊTES Port-la-Nouvelle samedi 8 août 2026.
Port-la-Nouvelle
ENS SUR LES TRACES DES PETITES BÊTES
Port-la-Nouvelle Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
3 km Facile + 4 ans
Des feuilles en dentelle, des trous dans le sol, des gravures dans le bois, des fleurs découpées ; un vrai jeu de piste pour découvrir l’identité des petites bêtes à l’origine de ces traces.
Matériel d’observation fourni.
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Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 81 44 84 70
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English :
3 km Easy + 4 years
Lace-like leaves, holes in the ground, engravings in the wood, cut-out flowers: a real treasure hunt to discover the identity of the little creatures behind these traces.
Observation equipment provided.
L’événement ENS SUR LES TRACES DES PETITES BÊTES Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude