Lagrasse

ENS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

1 km Facile + 6 ans

Au soleil couchant, les portes de l’abbaye s’ouvrent à vous pour dévoiler un lieu chargé d’histoire et de mystère, où de fascinantes créatures volantes se trouvent les chauves-souris.

Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 70 personnes max.

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Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 7 72 51 56 88

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English :

1 km Easy + 6 years

As the sun sets, the doors of the abbey open to reveal a place steeped in history and mystery, home to fascinating flying creatures: bats.

Reservations required on the Parc website. 70 people max.

L’événement ENS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude