ENS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Lagrasse
ENS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Lagrasse samedi 29 août 2026.
Lagrasse
ENS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Lagrasse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
1 km Facile + 6 ans
Au soleil couchant, les portes de l’abbaye s’ouvrent à vous pour dévoiler un lieu chargé d’histoire et de mystère, où de fascinantes créatures volantes se trouvent les chauves-souris.
Réservation obligatoire sur le site internet du Parc. 70 personnes max.
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Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 7 72 51 56 88
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English :
1 km Easy + 6 years
As the sun sets, the doors of the abbey open to reveal a place steeped in history and mystery, home to fascinating flying creatures: bats.
Reservations required on the Parc website. 70 people max.
L’événement ENS NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude
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