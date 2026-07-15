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Ens, un village pyrénéen et son église Parking du village Ens

mardi 15 septembre 2026 · Parking du village · Ens

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parking du village
Adresse
ENS
Ville
65170 Ens
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Ens

Ens, un village pyrénéen et son église

Parking du village ENS Ens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Visite du village d’Ens, les facettes d’un patrimoine rural montagnard et visite de l’église et de son portail du XIIe siècle.
Par l’association Les Amis du Patrimoine d’Ens (05 62 39 41 02)   .

Parking du village ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

A tour of the village of Ens, exploring the various facets of its rural mountain heritage, and a visit to the church and its 12th-century portal.

L’événement Ens, un village pyrénéen et son église Ens a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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