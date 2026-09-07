Ensachage de graines, L’Archipel, Fouesnant

Informations pratiques

Ensachage de graines Samedi 3 octobre, 14h00 L’Archipel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Tout au long de la saison, participez à l’ensachage des semences qui nous sont données. Elles rejoindront la grainothèque.

L’Archipel 1, rue des îles – 29170 Fouesnant-les Glénan Fouesnant 29170 Finistère Bretagne 02 98 51 14 14 https://archipel.ville-fouesnant.fr/mediatheque/ Parking

Rampe d’accès pour les PMR

Biblis en folie 2026

©l’Archipel