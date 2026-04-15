Ensemble 2E2M : À contre-chant, un phare, Même Si / Malou édition, Paris

Ensemble 2E2M : À contre-chant, un phare Mercredi 29 avril, 18h00 Même Si / Malou édition Paris

Entrée gratuite (jauge limitée) – Inscription préalable pour la performance-concert par mail à contact@malou-editions.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T20:30:00+02:00

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contact@malou-editions.com

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2E2M est une équipe soutenue en conventionnement en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France

Même Si / Malou édition 39 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.fr/a-contre-chant-un-phare/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@malou-editions.com »}] [{« link »: « mailto:contact@malou-editions.com »}, {« link »: « https://www.ensemble2e2m.fr/a-contre-chant-un-phare »}]

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