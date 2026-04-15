Ensemble à vélo !, Parc Gascoin, Orthez

Ensemble à vélo ! Samedi 30 mai, 14h00 Parc Gascoin Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Parc Gascoin Orthez Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « transport@cc-lacqorthez.fr »}]

Ateliers de maniabilité, maîtrise des trajectoires, de la vitesse