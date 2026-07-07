Ensemble autour de la pétanque Boulodrome Municipal Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Ensemble autour de la pétanque

Samedi 18 juillet 2026 de 13h30 à 18h. Boulodrome Municipal Avenue Maréchal De Lattre De Tassigny Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter d’une après-midi pétanque en équipe, en famille ou entre amis, et contribuez à une action solidaire qui fait vraiment la différence !

Envie de vivre un moment simple, chaleureux et plein de bonne humeur ?



Participez au Challenge du Cœur, un atelier de pétanque ouvert à tous, pensé pour partager, rire, créer du lien… et agir ensemble pour une belle cause.

Cette année, nous soutenons l’association Petit Cœur de Beurre, engagée auprès des enfants atteints de malformations cardiaques et de leurs familles.

En participant, vous contribuez directement à améliorer leur quotidien et à apporter un peu de douceur dans des moments difficiles.



Ici, pas besoin d’être un pro de la pétanque, seule la bonne humeur compte !



Venez équipés votre jeu de boules est le seul pass d’entrée réellement indispensable !

Pour vous inscrire, veuillez vous connecter sur le site internet Alptis Communities. .

Boulodrome Municipal Avenue Maréchal De Lattre De Tassigny Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 72 36 23 58 association@alptis.fr

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English :

Come enjoy an afternoon of Pétanque with your team, family, or friends, and support a charitable cause that truly makes a difference!

L’événement Ensemble autour de la pétanque Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles