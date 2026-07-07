Ensemble autour de la pétanque Boulodrome Municipal Saint-Rémy-de-Provence
samedi 18 juillet 2026 · Boulodrome Municipal · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Ensemble autour de la pétanque
Samedi 18 juillet 2026 de 13h30 à 18h. Boulodrome Municipal Avenue Maréchal De Lattre De Tassigny Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez profiter d’une après-midi pétanque en équipe, en famille ou entre amis, et contribuez à une action solidaire qui fait vraiment la différence !
Envie de vivre un moment simple, chaleureux et plein de bonne humeur ?
Participez au Challenge du Cœur, un atelier de pétanque ouvert à tous, pensé pour partager, rire, créer du lien… et agir ensemble pour une belle cause.
Cette année, nous soutenons l’association Petit Cœur de Beurre, engagée auprès des enfants atteints de malformations cardiaques et de leurs familles.
En participant, vous contribuez directement à améliorer leur quotidien et à apporter un peu de douceur dans des moments difficiles.
Ici, pas besoin d’être un pro de la pétanque, seule la bonne humeur compte !
Venez équipés votre jeu de boules est le seul pass d’entrée réellement indispensable !
Pour vous inscrire, veuillez vous connecter sur le site internet Alptis Communities. .
Boulodrome Municipal Avenue Maréchal De Lattre De Tassigny Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 72 36 23 58 association@alptis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy an afternoon of Pétanque with your team, family, or friends, and support a charitable cause that truly makes a difference!
L’événement Ensemble autour de la pétanque Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence 7 juillet 2026
- On sort ! La bibliothèque hors les murs Saint-Rémy-de-Provence 8 juillet 2026
- Les vacances d’été au Musée estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence 8 juillet 2026
- Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence 9 juillet 2026
- Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 10 juillet 2026