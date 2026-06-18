Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence
Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 11h.
Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 11h.
Jeudi 6 août 2026 à partir de 11h.
Jeudi 20 août 2026 à partir de 11h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Le Musée des Alpilles organise de nouvelles visites atypiques pour animer vos soirées d’été.Amoureux
Pour démarrer les soirées d’été, le musée vous invite à plonger dans l’histoire des Alpilles et la richesse de son territoire !
Découvrez les savoir-faire et saveurs de son terroir au grès d’une visite couronnée d’une dégustation de produits sélectionnés auprès de nos producteurs locaux. .
Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr
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English :
The Alpilles Museum organise some new and unusual tours to liven up your summer evenings.
L’événement Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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