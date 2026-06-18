Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 6 août 2026 à partir de 11h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 11h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Le Musée des Alpilles organise de nouvelles visites atypiques pour animer vos soirées d’été.Amoureux

Pour démarrer les soirées d’été, le musée vous invite à plonger dans l’histoire des Alpilles et la richesse de son territoire !



Découvrez les savoir-faire et saveurs de son terroir au grès d’une visite couronnée d’une dégustation de produits sélectionnés auprès de nos producteurs locaux. .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Alpilles Museum organise some new and unusual tours to liven up your summer evenings.

L’événement Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles