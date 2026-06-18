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Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Place Favier

Adresse : Musée des Alpilles

Ville : 13538 Saint-Rémy-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Rémy-de-Provence

Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 6 août 2026 à partir de 11h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 11h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Le Musée des Alpilles organise de nouvelles visites atypiques pour animer vos soirées d’été.Amoureux
Pour démarrer les soirées d’été, le musée vous invite à plonger dans l’histoire des Alpilles et la richesse de son territoire !

Découvrez les savoir-faire et saveurs de son terroir au grès d’une visite couronnée d’une dégustation de produits sélectionnés auprès de nos producteurs locaux.   .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24  museedesalpilles@ville-srdp.fr

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English :

The Alpilles Museum organise some new and unusual tours to liven up your summer evenings.

L’événement Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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