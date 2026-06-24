Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h. Boulevard Gambetta Arènes Barnier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Participez au bal des pompiers de Saint-Rémy, vendredi 10 juillet à partir de 19h !

Rendez-vous aux Arènes Barnier à Saint-Rémy-de-Provence pour passer une soirée de folie en compagnie des pompiers de Saint-Rémy !



Soirée animée par DJ Enzo C

Happy hour, show pompiers, surprises et buvette .

Boulevard Gambetta Arènes Barnier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 00 18 amicalepompiersre@gmail.com

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English :

Join in the fun at the Saint-Rémy Fire Brigade Ball on Friday 10 July from 7pm!

L’événement Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles