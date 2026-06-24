Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 10 juillet 2026 · Boulevard Gambetta · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h. Boulevard Gambetta Arènes Barnier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Participez au bal des pompiers de Saint-Rémy, vendredi 10 juillet à partir de 19h !
Rendez-vous aux Arènes Barnier à Saint-Rémy-de-Provence pour passer une soirée de folie en compagnie des pompiers de Saint-Rémy !
Soirée animée par DJ Enzo C
Happy hour, show pompiers, surprises et buvette .
Boulevard Gambetta Arènes Barnier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 00 18 amicalepompiersre@gmail.com
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English :
Join in the fun at the Saint-Rémy Fire Brigade Ball on Friday 10 July from 7pm!
L’événement Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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