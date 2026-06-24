Soirée blanche à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence
Soirée blanche à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Soirée blanche à Saint-Rémy-de-Provence
Du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 1h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-03 01:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Lors de cet été, Saint-Rémy-de-Provence sera animé par un nouveau rendez-vous axé sur la cordialité et le raffinement les Soirées blanches !Familles
Les jeudis 2 juillet et 27 août 2026, le cœur de Saint-Rémy-de-Provence s’animera jusqu’à la nuit avec l’ouverture prolongée des boutiques et une restriction partielle de Cours, permettant ainsi de savourer totalement une atmosphère festive et décontractée.
L’idée est facile portez une tenue blanche et profitez d’un instant inoubliable en famille ou entre amis, dans le centre de Saint-Rémy. Promenade, concerts, achats, terrasses et tendresse des soirées d’été seront à l’ordre du jour pour fêter ensemble l’art de vivre aux Saint-Rémy.
Habillez-vous de blanc ! .
Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 08 10 contact@ville-srdp.fr
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English :
This summer, Saint-Rémy-de-Provence will be brought to life by a new event centred on warmth and sophistication: the Soirées blanches!
L’événement Soirée blanche à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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