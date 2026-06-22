Saint-Rémy-de-Provence

Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Quartier de la Galine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet, au Quartier La Galine à Saint-Rémy-de-Provence partir de 9h !Familles

ENTIÈREMENT ANNULÉE Organisé par L’Avenir Saint Rémois et le Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence au quartier de la Haute Galine chez Lucien Vernet. Au programme



– Vendredi 3 juillet

19h Bandido avec 10 taureaux manade Lescot (2 cavaliers, 1 taureaux)

21h Bodega chez Jacqui Vidal



Samedi 4 juillet

9h Déjeuner-Grillade

10h30 Ferrade avec la manade Conti

11h30 Départ haute Galine, arrivée grand Draille Sud,

Abrivado longue avec la manade Conti

12h30 la Guinguette Rafraichissements.

16h Course au plan (vachettes)

17h Bandido chemin Jean Piquet



Dimanche 5 juillet

11h Festival Abrivado Parcours ouvert Manade Colombet et Aubanel

12h30 Apéro et restauration sur place

16h Festival de Bandido parcours ouvert Manade Colombet et Aubanel .

Quartier de la Galine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la Galine Lulu Vernet’s memory, at Quartier La Galine in saint-Rémy-de-Provence from 9am!

L’événement Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles