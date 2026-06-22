Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet Saint-Rémy-de-Provence
Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet Saint-Rémy-de-Provence vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet
Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Quartier de la Galine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet, au Quartier La Galine à Saint-Rémy-de-Provence partir de 9h !Familles
ENTIÈREMENT ANNULÉE Organisé par L’Avenir Saint Rémois et le Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence au quartier de la Haute Galine chez Lucien Vernet. Au programme
– Vendredi 3 juillet
19h Bandido avec 10 taureaux manade Lescot (2 cavaliers, 1 taureaux)
21h Bodega chez Jacqui Vidal
Samedi 4 juillet
9h Déjeuner-Grillade
10h30 Ferrade avec la manade Conti
11h30 Départ haute Galine, arrivée grand Draille Sud,
Abrivado longue avec la manade Conti
12h30 la Guinguette Rafraichissements.
16h Course au plan (vachettes)
17h Bandido chemin Jean Piquet
Dimanche 5 juillet
11h Festival Abrivado Parcours ouvert Manade Colombet et Aubanel
12h30 Apéro et restauration sur place
16h Festival de Bandido parcours ouvert Manade Colombet et Aubanel .
Quartier de la Galine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com
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English :
Fête de la Galine Lulu Vernet’s memory, at Quartier La Galine in saint-Rémy-de-Provence from 9am!
L’événement Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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