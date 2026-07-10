Ensemble jazz | RDV de l’Erdre festival Les Rendez-vous de l’Erdre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 16:00 – 17:15

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

What’s New Orchestra, le grand ensemble jazz du Conservatoire, ouvre la saison du Conservatoire sur la mythique scène nautique du festival » Les Rendez-vous de l’Erdre « . « What’s New ? », titre de la chanson populaire américaine composée par Bob Haggart ayant traversée l’histoire du jazz par les interprétations de Bing Crosby, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Helen Merrill, Billie Holiday… fait écho à la volonté des artistes de jazz de se renouveler en permanence, de développer une singularité tout en s’appuyant sur l’héritage d’une tradition. Le titre original du morceau, avant que les paroles soient ajoutées par Johnny Burke en 1939, « I’m Free » évoque quant à lui la quête permanente de liberté menée à travers l’improvisation et la composition, vecteurs d’émancipation à travers la pratique artistique.Suite à une année de travail d’écriture accompagné par le guitariste et compositeur Frédéric Maurin, ainsi qu’au terme d’une semaine de résidence de création au Conservatoire de Nantes, cet orchestre présente les créations originales de ses différents membres, étudiant.e.s de la classe de jazz du CRR de Nantes, sous la direction artistique de Guillaume Guedin.Un répertoire varié et une formation instrumentale audacieuse, pour une musique au reflet des influences diverses des artistes de ce collectif bien décidé à ne laisser personne indiffèrent à ses propositions artistiques !

festival Les Rendez-vous de l’Erdre Nantes 44000



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