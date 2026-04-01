Ensemble … Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Ensemble … Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon samedi 25 avril 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Ensemble …
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Avec la Cimade 43 et Leo, moments de partage et de convivialité.
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Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 leo.association43@gmail.com
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English :
With Cimade 43 and Leo, moments of sharing and conviviality.
L’événement Ensemble … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon