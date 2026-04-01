Ensemble … Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Ensemble …

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Avec la Cimade 43 et Leo, moments de partage et de convivialité.

.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 leo.association43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Cimade 43 and Leo, moments of sharing and conviviality.

L’événement Ensemble … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon