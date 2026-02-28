Munster

Ensemble musical

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir un moment musical proposé par l’ensemble dirigé par Jean-Pierre Desnoux. Un concert où les talents des musiciens se rencontrent pour offrir un programme riche en harmonie, en partage et en émotions.

Concert de l’ensemble musical.

Venez découvrir un moment musical proposé par l’ensemble dirigé par Jean-Pierre Desnoux. Un concert où les talents des musiciens se rencontrent pour offrir un programme riche en harmonie, en partage et en émotions. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80

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English :

Come and enjoy a musical experience presented by the ensemble led by Jean-Pierre Desnoux. A concert where the musicians’ talents come together to offer a program rich in harmony, camaraderie, and emotion.

L’événement Ensemble musical Munster a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster