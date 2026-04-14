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Ensemble on va trop loin Fay-en-Montagne

Ensemble on va trop loin Fay-en-Montagne samedi 9 mai 2026.

Ville : 39800 Fay-en-Montagne

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Fay-en-Montagne

Ensemble on va trop loin

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Spectacle des arts de la rue Les Urbaindigènes

Une expérience de psychologie sociale grandeur nature découvrir cet animal social qu’est l’humain !

Organisateur Association Fay d’Air   .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   faydair39@gmail.com

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English : Ensemble on va trop loin

L’événement Ensemble on va trop loin Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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