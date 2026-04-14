Ensemble on va trop loin Fay-en-Montagne
Ensemble on va trop loin Fay-en-Montagne samedi 9 mai 2026.
Fay-en-Montagne
Ensemble on va trop loin
Fay-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Spectacle des arts de la rue Les Urbaindigènes
Une expérience de psychologie sociale grandeur nature découvrir cet animal social qu’est l’humain !
Organisateur Association Fay d’Air .
Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com
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English : Ensemble on va trop loin
L’événement Ensemble on va trop loin Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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