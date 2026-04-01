Fay-en-Montagne

Journée en 3 actes

Fay-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Au programme

Randonnée pédestre à 14h30

Une randonnée sur le plateau au départ de Fay-en-Montagne

À 17h ou 17h30 pause musicale avec le Quintette de clarinettes Clari’s Back

20h Soirée théâtre La Visite de la Vieille Dame de Friedrich Dürrenmatt par les Baladins. Pièce en trois actes qui révèle à travers l’ironie, le grotesque et l’humour noir la véritable personnalité des personnages mis en scène. Sorte d’exutoire de la condition humaine, la pièce agit comme un miroir du cynisme et du pessimisme de Dürrenmatt face à la société moderne.

Les Baladins sont une troupe une théâtre amateur qui réunit comédiens, techniciens, bénévoles autour d’un metteur en scène professionnel.

Sur place: petite restauration (Frites, Knacki ou Jambon) et buvette

Organisé par Fay D’Air .

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com

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English : Journée en 3 actes

L’événement Journée en 3 actes Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA