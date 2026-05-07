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ENSEMBLE !!! El Mediator Perpignan

ENSEMBLE !!! El Mediator Perpignan

ENSEMBLE !!! El Mediator Perpignan vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : El Mediator

Adresse : Avenue Maréchal Leclerc

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 27 27 27 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

ENSEMBLE !!!

El Mediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23 23:30:00

Date(s) :
2026-10-23

El Mediator, des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées aux quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses…
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El Mediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

El Mediator, songs full of meaning, a desire to share smiles and human warmth, years of touring the four corners of France in festivals or on the most prestigious stages?

L’événement ENSEMBLE !!! Perpignan a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66

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