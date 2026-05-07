ENSEMBLE !!! El Mediator Perpignan

Perpignan

ENSEMBLE !!!

El Mediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 23:30:00

Date(s) :

2026-10-23

El Mediator, des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées aux quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses…

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El Mediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

El Mediator, songs full of meaning, a desire to share smiles and human warmth, years of touring the four corners of France in festivals or on the most prestigious stages?

L’événement ENSEMBLE !!! Perpignan a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66